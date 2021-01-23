تفاصيل ندوة «مكافحة العنف ضد المرأة» بنقابة المهندسين (صور)

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة.. مكتسبات المرأة فى الدستور الجديد"، وحاضر فيها سلوى عبدالقادر المحامية وعضو المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، إن النقابة حريصة على تنظيم سلسلة ندوات وعن المرأة لزيادة التوعية فى كافة المجالات.واضاف "عزت"، خلال كلمته، أن اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على استمرار الفعاليات والندوات ولكن بتقنيه البث المباشر، وذلك بعد تفاعل عدد كبير من المهندسين مع سلسلة الندوات السلوكية خلال الفترة الأخيرة ولاقت صدى كبير لدى المهندسين.بينما قالت سلوى عبدالقادر، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه على الرغم من التطور إلا أن هناك أزمات تعاني منها المرأة، وهو العنف بكافة أنواعه، موضحة أن تعريف العنف حسب تعريفات الأمم المتحدة أنه أي إعتداء ضد المرأة، ويسبب لها ألم جسدي ويمارس ضدها بالتهديد بالإعتداء أو الضغط لمنعها لممارستها حياتها الخاصة.وأشارت إلى أن هناك أنواع عديدة للعنف منها العنف الجسدى هو ممارسة القوى الجسدية ضد المرأة بأى شكل ويلحق بها بالأذى ويسبب آثار نفسية سيئة لديها، بالإضافة إلى العنف اللفظي وهو الأكثر تأثيرا على المرأة وهو بالإهانة وتوجيه ألفاظ لا تناسبها أو التنمر عليها.واستكملت حديثها عن أنواع العنف في المجتمع بأن هناك أنواع من العنف الذي يفرق بين الرجل والمرأة في العمل بسبب جنسها وهو العنف الاقتصادي أو حرمانها من ميراثها ومنعها من الحصول على حقوقها، مطالبة بضرورة التصدي لكافة أنواع العنف وإضافة مادة في المناهج الدراسية تدرس للطلاب وتناهض العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة توضح العنف وآثاره الجانبية وتأثيره وكيفية علاجه، بالإضافة إلى ووضع خطط لتمكين المرأة.وأكدت أن هناك استراتيجية للدولة لعام 2030 لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا والحماية لابد العمل عليها في أوسع نطاق لأنها تعزز المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على حملات التوعية التي تعرف المرأة بحقوقها والذي تعمل عليه المجلس القومي للمرأة على نطاق واسع في القرى والنجوع سواء الحقوق القانونية والاجتماعية.وتحدثت عن زواج القاصرات في المجتمع خاصة في القرى والأماكن الريفية، مطالبة بضرورة محاكمة كل من يتورط في هذا الزواج سواء المأذون أو الأسرة وكل من شارك في هذه الجريمة.كما أكدت أن المرأة في السنوات الماضية استطاعت أن تحصل على العديد من المكتسبات أولها الدستور الجديد احترم المرأة المصرية بداية من دباجة الدستور حتى تخصيص لها 20 مادة خاصة بها والتأكيد على حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والتعديل الأخير نص على تخصيص 25٪ من المقاعد فى المجالس النيابية ونص على 25٪ للمرأة فى المحليات وحوالى 13 الف عضو سيدة فى المجلس المحلى، بالإضافة إلى المادة 9 و10 من الدستور تقلد المرأة للمناصب القيادية وفى الوزارة الحالية يوجد 8 وزيرات من أهم وزيرات مصر والمقاعد الهامة لرسم سياسة الدولة وهى استراتيجية القيادة السياسة خلال الفترة القادمة.وفي نهاية اللقاء كرمت اللجنة الاجتماعية والثقافية سلوى عبدالقادر المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق لمشاركتها في الندوة.