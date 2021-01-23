مدونة أوكرانية تنشر صورا للمقاصد السياحية المصرية على «انستجرام»

نشرت المدونة الأوكرانية «Lubka Gubka» على حسابها بـ«انستجرام» ويتابعه نحو467 ألف، صورا خلال زياراتها لمصر ضمن مجموعة من المدونين الذين دعتهم وزارة السياحة والآثار في رحلة تعريفية شملت عدة مواقع أثرية بالقاهرة والأقصر والغردقة.ونشرت المدونة الأوكرانية صورا خلال زيارتها ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، وعلقت عليها بدعوة لزيارة متحف الغردقة الذي افتتحه وزارة السياحة مؤخرا.كما أعربت عن سعادتها بزيارة مصر وأنها كانت ممتعة للغاية، مؤكدة على شعورها بالأمان وثقتها بجدية الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصر في كافة المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق التي شاهدوها على أرض الواقع خلال زيارتهم.