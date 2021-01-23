«التخطيط»: افتتاح محور ديروط منتصف 2022 بمليارى جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ مشروع لاستكمال محور كوبرى ديروط على النيل بمحافظة أسيوط بتكلفة إجمالية قدرها مليارا جنيه، موضحة أن المشروع بدأ تنفيذه فى سبتمبر 2018 ويمتد حتى 30 مايو 2022.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يهدف إلى تدشين محور كوبرى ديروط لربط شرق النيل بغربه من خلال إنشاء كوبرى على النيل، ويقدر حجم المخصصات المالية التى رصدت خلال عام 2019-2020 نحو 210 ملايين جنيه أنفق منها 89.6 مليون جنيه حتى سبتمبر بمعدل إنفاق مالى سنوى 42%.