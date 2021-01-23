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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

4176 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

السبت 23/يناير/2021 - 10:42 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 276 ألفا و587 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

أشارت الوزارة، في بيان السبت، إلى تسجيل 52 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 2280 حالة، في حين يرقد 895 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 295 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16886 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، قررت السلطات اللبنانية تمديد تعليق العمل في جميع المحاكم والدوائر القضائية في البلاد طيلة فترة الإغلاق الشامل للبلاد والتي بدأت منذ 14 يناير الجاري وتستمر حتى 8 فبراير المقبل بهدف كبح تفشي وباء كورونا في لبنان.

وأصدرت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قرارا مشتركا بتمديد تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم حتى 8 فبراير المقبل، على أن يُستثنى من القرار البت بقضايا المحتجزين والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحاكم، مع التأكيد على ضرورة الفصل في القضايا المستعجلة والطارئة في حالات الضرورة القصوى فقط.

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