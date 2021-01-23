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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مطار شرم الشيخ يستقبل 40 رحلة سياحية

السبت 23/يناير/2021 - 10:54 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدى
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استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، 40 رحلة داخلية وسياحية مباشرة وغير مباشرة- الشارتر- نقلت ما يقرب من 10 آلاف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

كان مطار شرم الشيخ الدولي حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.

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