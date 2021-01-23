سفر ووصول 7 آلاف راكب عبر 23 رحلة جوية بمطار الغردقة اليوم

شهدت صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار الغردقة الدولي، طوال اليوم السبت، سفر وصول 7 آلاف راكب بمختلف الجنسيات العربية والأوروبية وصلوا عبر 23 رحلة سياحية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر"، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء الموجة الثانية لفيروس كورونا.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.وكان مطار الغردقة الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.