رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

6 قرارات تاريخية لبايدن لإصلاح السياسة الخارجية

الأحد 24/يناير/2021 - 05:05 ص
بايدن
بايدن
محمد عمر
طباعة
لاقت القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن ترحيبا كبيرا من قبل المجتمع الدولي والدول المعنية بهذه القرارات خاصة المتعلقة بسياسات اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن بين أبرز القرارات المتعلقة بسياسة بايدن الخارجية والتي اتخذها خلال الساعات الأولى من حكمه:

1- العودة لاتفاق باريس للمناخ

وقع جو بايدن أوامر تنفيذية لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وهي معاهدة عالمية ملزمة قانونًا تم توقيعها في ديسمبر 2015 والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2016، وانسحب منها ترامب.

وقد رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعودة واشنطن مجددا للاتفاقية، كما رحبت الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالبيئة بهذا القرار، بجانب تعيين بايدن لوزير الخارجية السابق جون كيري مبعوثا خاصا لشئون المناخ.

2- تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الترسانة النووية مع روسيا

اقترح الرئيس جو بايدن التمديد خمس سنوات لمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) بين واشنطن وموسكو، والتي من المقرر أن تنتهي مطلع فبراير المقبل، الأمر الذي لاقى ترحيبا من موسكو على لسان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، مشيرا الى أن كل شيء سيكون مرتبطا بتفاصيل هذا الاقتراح.

واعتبر بايدن أن معاهدة "نيو ستارت" تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، ومثل هذا التمديد ضروري أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا متوترة كما هي الآن.

3- إلغاء مرسوم الهجرة ومنع دخول بعض الجنسيات

ألغى بايدن فور توليه السلطة مرسوم الهجرة الذي اعتمده ترامب سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وهذه الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقد رحبت هذه الدول بوقف قرار ترامب والذي سبب ضررا كبيرا لمواطنيها.

4- تعليق بناء جدار حدودي مع المكسيك

أعلن البيت الأبيض توقيع بايدن أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من وزارة الدفاع "البنتاجون"، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.

ورحبت الحكومة المكسيكية بتوقيع بايدن الأمر التنفيذي بوقف عملية بناء الجدار العازل، وذلك على لسان وزير خارجيتها مارسيلو الذي اعتبر أن هذا الجدار "معادي للمهاجرين" ويضر البلدين.

5- عودة مشروع قانون لإصلاح نظام الهجرة

أعلن بايدن عن عودة هذا المشروع الذي عطله ترامب عام 2017، وسبق أن أقرته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما باسم "داكا" لحماية المهاجرين الأجانب من عمليات الترحيل.

وسيتيح هذا المشروع بعد عودته مجددا تسوية أوضاع نحو 700 ألف من المهاجرين الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وكانوا لا يزالون أطفالًا وعاشوا فيها منذ ذلك الوقت.

ولاقى هذا القرار من قبل بايدن ترحيبا كبيرا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والذي سينهي معاناة مئات الآلاف من اللاجئين.

6- عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية

وقع بايدن فور تسلمه السلطة، أمرا تنفيذيا بعودة بلاده لعضوية منظمة الصحة العالمية، والتي انسحب منها ترامب بشكل نهائي متهما إياها بالتواطؤ في التستر على فيروس كورونا مع الصين، حيث ظهر هناك لأول مرة.

كما أعلن بايدن وقف قرار سحب الموظفين الأمريكيين في المنظمة والوفاء بالتزاماتهم المالية تجاهها، والتعاون المشترك لدحر جائحة كورونا والعمل بشكل بنّاء مع الشركاء لتقوية وإصلاح منظمة الصحة العالمية، والمساعدة في قيادة الجهود المشتركة لتقوية الاستجابة العالمية للجائحة ومعالجة آثارها على الناس والمجتمعات والأنظمة الصحية حول العالم.

ومن جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحد أنطونيو جوتيريش بقرار بايدن، مؤكدا أن الوقت قد حان للاتحاد ولعمل المجتمع الدولي معا بروح التضامن لوقف انتشار الفيروس وآثاره المدمرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

الباز: مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو

«الأعلى للجامعات» يحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021.. كل ماتريد معرفته عن الرابط وخطوات الدفع

أطباء فرنسيون يوصون بعدم التحدث بالهاتف أثناء ركوب وسائل النقل العام

خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامه

رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن فرص العمل

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة

الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»

رضوى سمير تكشف تفاصيل روايتها الأولى «نفس كاميليا»

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي