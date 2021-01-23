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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تشكر «مواطن مصري» أنقذ إيطاليين من حريق ضخم

السبت 23/يناير/2021 - 11:04 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشجاعة المواطن المصري علي سيد صديق، المقيم في إيطاليا، لما قام به من عمل بطولي لإخماد حريق كبير نشب بأحد المباني في ميلانو، موضحة أن شجاعته ساهمت في إنقاذ عدد من الأرواح من موت محقق.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع «علي» لتهنئته عقب تكريمه من جانب عمدة مدينة ميلانو والمجلس المحلي وعدد من الجمعيات، مؤكدة أن المصري في أي مكان معروف بشهامته ورجولته وحرصه على مساعدة المحتاجين، وهو ما دفعه للمخاطرة بروحه دون تردد لإنقاذ أرواح أبرياء ومنع انفجار مبنى سكني ضخم في ميلانو بإيطاليا.

وخلال الاتصال، قدم «علي» الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة لحرصها الدائم على التواصل مع المصريين بالخارج والاهتمام بشئونهم؛ وهو ما لمسه شخصيا.

وأضاف أنه فخور بكونه مصريا، وأنه حريص كل الحرص عقب تكريمه عند إجراء أي أحاديث صحفية بأن يتم ذكر كلمة «المواطن المصري» قبل اسمه، معربًا عن سعادته لتواصل السفيرة نبيلة مكرم معه لتهنئته، مثنًا ما تقوم به من جهد لرعاية المصريين بالخارج.

كما أعرب عن سعادته بما يحدث على أرض مصر من تنمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه نظرة ثاقبة لما يقوم به من مشروعات تنموية، التي من شأنها إحداث طفرة غير مسبوقة للدولة خصوصًا القطار السريع.

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