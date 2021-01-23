22 لقطة من قداس الأربعين للأنبا نيفون مطران بورسعيد

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، صورًا للقداس الإلهي الذي ترأسه بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني في ذكرى نياحة مثلث الرحمات المتروبوليت نيفون مطران بورسعيد وتوابعها بكنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد.جاء ذلك بمشاركة مطارنة الكرسي الإسكندري في مصر، كل من: المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والوكيل البطريركي لشئون المتكلمين العربية، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، ومساعدة كهنة الإبراشية وعدد من كهنة من القاهرة والأرشمندريت دمسكينوس الذي أصبح مسئولًا عن دير القديس جيورجيوس.