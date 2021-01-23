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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. مؤتمر لـ«الصحة» للإعلان عن بدء تلقيح الأطقم الطبية بلقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 10:12 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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تعقد وزارة الصحة والسكان، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تلقيح الأطقم الطبية بمحيط مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وكانت وزارة الصحة والسكان استلمت 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا، وفي انتظار الدفعة الثانية التي من المقرر أن تصل خلال أيام.

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