غدًا.. مؤتمر لـ«الصحة» للإعلان عن بدء تلقيح الأطقم الطبية بلقاح كورونا

تعقد وزارة الصحة والسكان، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا.وأوضحت الوزارة أنه سيتم تلقيح الأطقم الطبية بمحيط مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.وكانت وزارة الصحة والسكان استلمت 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا، وفي انتظار الدفعة الثانية التي من المقرر أن تصل خلال أيام.