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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السياحة تعلن بدء إصلاح حوائط قصر البارون

السبت 23/يناير/2021 - 09:58 م
قصر البارون
قصر البارون
رامى حسين ومها صلاح
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنها بدأت اليوم أعمال الصيانة لحوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون إمبان، والتى ظهر بها آثار لبعض الرطوبة والأملاح.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، أنه تم اليوم الانتهاء من وضع السقالات المعدنية من قبل الشركة المنفذة، وتحت إشراف المتخصصين بوزارة السياحة والآثار، وجاري اتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة لإزالة الأملاح وتهوية الحوائط تمهيدا لعودة طبقات الدهان عقب إنهاء أعمال الصيانة.

وأكد مساعد الوزير أن جميع حوائط القصر سليمة وآمنة تماما، والزيارة بالقصر مستمرة دون توقف، وأن الرطوبة التي ظهرت أسفل لحوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى القصر نتيجة قرب هذه الأسوار من الحديقة التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة والذي تم تغييره إلى نظام الري بالتنقيط أثناء مشروع الترميم، كما تم إبعاد المسطحات المزروعة بمسافات آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار حتى تمام جفاف التربة ومادة البناء.

وأضاف أنه بسبب تشبع الطبقات الأرضية بالمياه ظهرت بعض الأملاح أسفل الأسوار القريبة من الحديقة ويتم معالجتها أول بأول تباعا حتى انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة.

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