تفاصيل إحالة المتهمين بممارسة الدعارة داخل مدرسة بالساحل للمحاكمة

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة، إحالة مسئول بمدرسة في شبرا و٦ متهمين آخرين للمحاكمة العاجلة، في اتهامهم بإدارة شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب إلى المحاكمة العاجلة.وتضم القضية 7 متهمين، وهم كل من، "حمدي ح – 58 سنة – أمين عهدة بمدرسة شبرا الإعدادية، وأميرة ب – 29 سنة – عاملة نظافة، وأمل ح – 35 سنة – عاملة بمصنع، وإنصاف ع – 51 سنة – عاملة، وخلف و– 46 سنة – سائق، ومايز م – 55 سنة – عامل، ورفعت ر – 52 سنة – رئيس تمريض بمستشفى صحة نفسية حكومي".تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية، يفيد بقيام المتهم الأول، وهو حارس المدرسة باستغلال مرافقها في تسهيل ممارسة الدعارة لبعض النسوة.وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المدرسة وشاهدوا المتهمين سويا بصورة تدعو للارتياب، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بالمدرسة أقروا بتواجدهم بها بقصد ممارسة أعمال الدعارة، وأرشدوا عن مكان تواجد المتهمين الثالثة والسابع بغرفة العزل الخاصة بالمدرسة.وبالتوجه وجدوا المتهمين على هيئة توحي بممارستهم لعلاقة جنسية، وبضبطهما وبمواجهة المتهمين جميعا أقروا بقيامهم بممارسة أعمال الدعارة داخل مرافق المدرسة.