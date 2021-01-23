حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام
السبت 23/يناير/2021 - 11:00 م
داليا عبد الباسططباعة
أمرت نيابة السلام، اليوم السبت، بحبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على تاجر مخدرات عقب تداول صور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثناء بيعه تلك السموم بمنطقة السلام.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة رصدت تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص بالااتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (كمية من الإستروكس المخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهته ااعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الااتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على تاجر مخدرات عقب تداول صور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثناء بيعه تلك السموم بمنطقة السلام.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة رصدت تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص بالااتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (كمية من الإستروكس المخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهته ااعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الااتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.