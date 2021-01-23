المخابرات العسكرية الإسرائيلية تحذر من ظهور سلالة جديدة لكورونا

حذرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" من ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل إسرائيل.وقالت شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي إن حملة التطعيم الإسرائيلية ضد فيروس كورونا المستجد، بالتوازي مع تفشي المرض في تل أبيب، إلى ظهور سلالة إسرائيلية جديدة تقاوم اللقاح، حسبما نشر موقع "روتر" الإسرائيلي.وسجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 6 حالات لنساء حوامل مصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والتي تم اكتشافها في بريطانيا.وقالت صحة الاحتلال إنها سجلت 7316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وحذرت صحة الاحتلال من الارتفاع المستمر في معدل الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد، فيما مدت السلطات الإسرائيلية سريان الإغلاق الشامل حتى نهاية يناير الجاري.