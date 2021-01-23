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الكرازة

البابا ثيودروس يترأس صلاة ذكرى نياحة متروبوليت بورسعيد وتوابعها

السبت 23/يناير/2021 - 09:53 م
البابا ثيودروس
البابا ثيودروس
جرجس صفوت
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ترأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني، القداس الإلهي وذكرى نياحة مثلث الرحمات المتروبوليت نيفون مطران بورسعيد وتوابعها في كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد.

بمشاركة مطارنة الكرسي الإسكندري في مصر، كل من: المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والوكيل البطريركي لشئون المتكلمين العربية، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية. ومساعدة كهنة الإبراشية وعدد من كهنة من القاهرة. وكذلك الأرشمندريت دمسكينوس الذي أصبح مسئولًا عن دير القديس جيورجيوس.

في كلمة صاحب الغبطة تحدث للمرة الأولى عندما التقى به في جزيرة كريت قبل 40 عامًا، وكلاهما من الكهنة الشباب، ومنذ ذلك الحين ارتبطوا بصداقة روحية عميقة.

وأضاف في رثاء المتروبوليت نيفون: "لماذا غادر بهذه السرعة؟ فقط المسيح لديه الجواب. الرب يعرف السبب. لكننا اليوم حاضرون. تاركًا ابتسامتك وراءك كإرث. أحب نيفون الكنيسة؛ عندما كان في دير جورجيوس في منطقة مصر القديمة بالقاهرة كان لديه هدية للجميع وكان لديه كلمة طيبة للجميع لراحة قلوبهم، وأحزانهم... تذكروا نيفون لئلا يذهب في غياهب النسيان، نيفون رحلة سعيدة. وليكن ذكرك مؤبدًا".

وحضر مراسم التأبين الملحق البحري ببورسعيد فاسيليوس بكاكيس. وممثلون عن كنائس مصر مصريون ويونانيون. كما حضر كهنة من الكنيسة القبطية وممثل عن الأزهر والقيادة السياسية للمدينة.

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