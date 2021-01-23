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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفر ووصول 9 آلاف راكب إلى مطار مرسى علم الأسبوع الجاري

السبت 23/يناير/2021 - 09:55 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
محمود السعدى
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قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة، إن مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر سيستقبل خلال الأسبوع الجاري ما يقرب من 9 آلاف راكب بمختلف الجنسيات الأوروبية قادمين عبر 20 رحلة جوية منتظمة وغير منتظمة «شارتر»، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران لزيادة تنشيط الحركة السياحة الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي تواصل تطبيق وتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على جميع الوفود الركابية والسياحية الوافدة، تنفيذًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وأشارت المصادر إلى أن مطار مرسى علم الدولي يشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ركابية وسياحية ملحوظة، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم خلال المرحلة الراهنة جراء استمرار تفشي الوباء القاتل بمختلف دول العالم.

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