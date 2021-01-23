ليبيا تحقق إيرادات بيع للنفط الخام بمليار و115 مليونا و210 آلاف دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تحقيق مستويات قياسية بمليار و115 مليونا و210 آلاف دولار، من إيرادات بيع النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، خلال شهر ديسمبر الماضي.وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم السبت أوردته بوابة (الوسط) الليبية - أن الإيراد العام لشهر ديسمبر الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات سيتم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول حاليا.وأوضح البيان أن هذه الإيرادات لا تتضمن "الضرائب والإتاوات"، كما أن هناك مدفوعات تمت تخص مشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلية من شركاء شركة الواحة للنفط التي بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار.وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن المؤسسة "كافحت" مع شركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية، لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية، مشيرا إلى أن صادرات شهر يناير ستنخفض لأسباب تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا، وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة.