واشنطن تطالب الليبيين بالعمل معًا للوصول إلى الانتخابات العام الجاري

دعا السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم، الليبيين إلى دعم منتدى الحوار السياسي لإكمال عمله وصولًا إلى إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.وقال السفير الأمريكي في بيان عبر صفحة السفارة على موقع فيسبوك، إن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) برهنوا على قدر كبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق شهر أكتوبر لوقف إطلاق النار.‏وأضاف: "آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي، والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين واستقرار ليبيا".وحث نولارند الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي الليبي لإكمال عمله، معربا عن شعوره بالارتياح مع بدء مُهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء، والتي تنتهي في 28 يناير الجاري.. مؤكدا أن أمام ليبيا فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بانتخابات في شهر ديسمبر من هذا العام.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة العمل المعنية بالشئون الأمنية والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اليوم، أكدوا في وقت سابق اليوم دعمهم الكامل لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.