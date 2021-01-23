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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وجه القمر دينا فؤاد "دينامو" الأحداث فى مسلسل "جمال الحريم"

السبت 23/يناير/2021 - 09:23 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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• النجمة تميمة النجاح للعمل وتحتل الصدارة على السوشيال ميديا

تجربة جديدة ومختلفة تقدمها وجه القمر دينا فؤاد فى مسلسل "جمال الحريم"، فرغم الأدوار الصعبة والمركبة التى جسدتها النجمة فى محطات حياتها المختلفة، إلا أن شخصية "حنان" التى تؤديها فى "جمال الحريم" حالة خاصة جدا فى مشوارها، هذه الشخصية بكل مفرادتها استطاعت أن تجسدها دينا بكل متطلباتها لتصل للمشاهد بصدق فى الإحساس، وبطريقة حقيقية جعلها حديث الجمهور على منصات السوشيال ميديا.

ويبدو أن دينا فؤاد فؤاد نست شخصيتها تماما وتلبست بشخصية "حنان" طوال الأحداث، وطغت كاريزما الشخصية عليها فى كل مشهد قدمته، حيث تعد هى "دينامو" الأحداث، وجزءا أساسيا من الخط الدرامى الذى يحمل جانب الشر، وأبدعت دينا فى الإمساك بمفردات الشخصية، وقدمت مباراة فنية رائعة مع النجمة نور ونجوم المسلسل، تحت قيادة مخرجة واعية ومهمة بحجم منال الصيفى والتى نسجت خيوط مسلسلها الدرامى بحرفية شديدة.

وبأداء سلس وبسيط تمكنت وجه القمر دينا فؤاد من تجسيد شخصية "حنان"، وهى امرأة تدخل فى صراع نفسى وفكرى حيث تقع فى شباك جن عاشق فيصبح هو رئيس الكلمة ومدير تفكيرها وعقلها فيقلب حياتها رأسا على عقب ويضعها في امتحان وحيرة بين الواقع والعالم الآخر الذى تخلل حياتها الواقعية وجعلها مصطدمة، ما جعلها تتصدر الترند مرتين على موقع تويتر، بجانب تصدر المسلسل ترند جوجل عقب انهاء كل حلقة.

وعبرت وجه القمر دينا فؤاد عن سعادتها بالعمل مع نخبة مميزة من النجوم على رأسهم نور وخالد سليم وصلاح عبد الله واشرف مصيلحى، وغيرهم من الفنانين المتميزين الذين بذلوا مجهودا ضخما لخروج العمل فى أفضل صورة للمشاهد، كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرجة منال الصيفى التى كرست جهدها ليكون العمل واحدا من الأعمال الدرامية المهمة، وأيضا شركة سينرجى التى وفرت كل الامكانيات للمسلسل ودعمتها فى مسيرتها الفنية بشكل دائم.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشرة والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

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