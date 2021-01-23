جونسون: تطعيم 5 ملايين بريطاني ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، عن تطعيم أكثر من 5 ملايين في المملكة المتحدة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأضاف جونسون- في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- أنه تم إعطاء 478 ألف جرعة لقاح أولى في يوم واحد (أمس)، مشيرًا إلى أن كل جرعة لقاح تقربنا أكثر من هزيمة الفيروس.