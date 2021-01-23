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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز: «مسألة كل عيل بيجي برزقه خرافة وكلام مش صحيح»

السبت 23/يناير/2021 - 09:10 م
جريدة الدستور
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، تحدث بكل شفافية وأجاب على تساؤلات الناس.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس يقرأ يوميا تقارير عن اهتمامات الناس، وما يقوله المواطنون في الشارع، بما فيه السخرية والنقد على الأداء.

وتابع: "الرئيس قال هناك لجنة لمجلس الوزراء تقيِّم كل المشروعات وترى القروض المناسبة، وهناك تخطيط ودراسة لكل المشروعات، وقال كمان الفلوس مش مرمية في الأرض، وده رد كافي على تساؤلات الناس حول سبب القروض وطرق سدادها".

وأوضح "الباز"، أن الرئيس قال: "هتسألوني عن التعليم هسألكم على تحديد النسل"، والبعض تحدث على هذا التصريح، ورد البعض "العيال بتيجي برزقها".

وعلق قائلا: "مسألة كل عيل بييجي برزقه خرافة وكلام مش صحيح، لأن النبي سيتباهى بالأمة عندما تكون قوية وفاعلة، ولها تأثر على العالم، ومن غير المعقول أن نكون أمة عالة على العالم والرسول هيتباها بنا ونحن ضعفاء".

وواصل: "لو كل عيل بييجي برزقه مكناش شوفنا الفقر ده كله، والضعف والعوز ده، هل احنا المفروض نبقى كتير ونبقى عالة على البشرية؟".


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