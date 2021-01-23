استجابة لـ«الدستور».. فحص وعلاج «سعد وحياة» أبناء الوادي بالتأمين الصحي

في استجابة سريعة لما نشرته جريدة "الدستور" أول أمس حول موضوع بعنوان "والدة شهيد الواجب تناشد بعلاج أبنائها المعاقين بالوادي الجديد".. تواصل الدكتور وهبة الزوام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية للتأمين الصحي بالقاهرة، بمنزل الشهيد محمد سيد حسن بمدينة موط الداخلة، حيث تم الاتفاق على عمل بعض الآشعات والتحاليل، وسيتم تحديد موعد للكشف على "حياة"، ومن ثم تحديد موعد لإجراء عملية لها.كما تواصلت مديرية التضامن بمحافظة الوادي الجديد صباح اليوم مع أسرة الشهيد محمد سيد حسن، حيث التقت بوالدة الشهيد وأبنائها من ذوي الهمم لتحقيق حلمهما وإزالة كل العقبات ومتابعتها حتى الانتهاء من جميع الإجراءات.وكانت "الدستور" قد التقت أسرة الشهيد حيث بدأت القصة مع البطل حسن الصغير، الذي يعيش بين أشقائه المعاقين بصحبة والدته وزوجته وأولاده بمدينة موط في محافظة الوادي الجديد، والذين لم تمنعهم الإعاقة من ممارسة حياتهم رغم تألمهم ما بين ضمور العضلات وثقل اللسان وتباعد الفكين، بل حداهم الأمل لتحقيق طموحاتهم بفضل إرادتهم الاستثنائية التي هزمت المستحيل.وتعيش الأسرة المكونة من 6 أفراد بعد وفاة الأب وشقيقين في منزل صغير في شارع 23 يوليو بمركز الداخلة.ويحكي حسن الصغير لـ"الدستور" أنه يعول أفراد أسرته بين الإعاقة والعجز والبحث عن الأمل رغم معاناة الأسرة، إلا أن هناك حالة من التفائل التام والسعادة والبساطة المعروفة عن أهل الواحات، حيث يعول أشقاءه من ذوي الهمم والذين يعيشون معه في منزل واحد، ورغم تحدي كل الظروف المعيشية إلا أنه لم يتوان لحظة واحدة عن خدمتهم.وأضاف: "خاصة وأنني أعول شقيقتي الصغرى "حياة محمد حسن"، التي تعاني من الألم رغم الأمل، حيث تعاني شقيقتي من ضمور في العضلات وثقل حركي وفي بعض الأحيان تباعد الفكين عن فمها والذي يؤلمني ويبكيني إذا حدث ذلك، كما أن شقيقي الأصغر سعد محمد حسن يعاني من ثقل حركي وثقل في النطق يجعله لا يتحدث أبدًا".وتمنى حسن تبني حالة شقيقته الصغرى "حياة" التي تعاني من تباعد الفكين أثناء التثاؤب أو النوم، فهي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لتثبيت الفكين.واستكمل حسن حديثه أنه فقد والده منذ 16 عامًا، حيث كان يعمل والده خفير نظامي بإحدى أقسام الشرطة، وبعدها توفى شقيقه الشهيد محمد سيد، والذي استشهد أثناء تأديته الخدمة العسكرية منذ 12 عامًا، ولحق بهم شقيقه الأصغر جمال، والذي كان يعاني من عجز كلي ثم توفاه الله يوم عيد الأضحي المبارك.وناشدت الحاجة ريحانة أم هؤلاء الأبناء جميع المسئولين بضرورة التدخل الجراحي لإنقاذ أبنائها الذين تصفهم بملائكة الرحمة والتي ترزق من أجلهم.