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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بريطانيا تخطر مصر بالإجراءات الجديدة المقرر تطبيقها لمواجهة كورونا المتحور

السبت 23/يناير/2021 - 08:49 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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وجهت وزارة الطيران المدني خطابا إلى وزارة السياحة لتعميمه على جميع الغرف بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة لإنجلترا، والمقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة بناءًا على خطاب رسمي منها لوزارة الخارجية المصرية.

وقال الخطاب إنه على غرار العديد من البلدان الآخرى سيتم إجراء اختبار إلزامي لفيروس كورونا المستجد قبل المغادرة لجميع الوافدين الدوليين إلى إنجلترا، ويجب أن تجرى الاختبارات في غضون ٣ أيام قبل المغادرة وسيحتاج الركاب إلى تقديم دليل على سلبية مسحته لشركات الطيران قبل الصعود على الطائرة.

وأكدت السفارة البريطانية في خطابها لوزارتي الخارجية والطيران المدني، أن الأطفال دون ١١عاما سيتم إعفائهم من هذا الاختبار وكذلك أطقم الطائرات، على أن يتم استكمال النموذج الخاص بتحديد أماكن المسافرين قبل الوصول، حيث ستجري قوات الحدود البريطانية عمليات تفتيش مفاجئة عند الوصول إلى انجليرا للتأكد من امتثال الركاب بالكامل.

وأوضحت السفارة البريطانية أنه سيتم البدء في العمل بأحدث التدابير كإجراء وقائي إضافي ولن تحل محل التدابير الموجودة مسبقا بما في ذلك العزلة الذاتية للركاب لمدة ١٠ أيام للقادمين من دول مدرجة في قائمة ممرات السفر الحكومية بغض النظر عن نتائج التحاليل وستواصل حكومة بريطانيا النظر في الخيارين وتسترشد بالنصائح والبيانات العلمية عند مراجعة هذه التدابير.

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