الرئيس السيسى: مخطط كامل لتطوير 4500 قرية وتكلفتها من الموازنة العامة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تتصدى لكل شيء، وأن هذا الأمر يجب أن يصل إلى فئات الشعب جميعًا، بأننا نعمل فى كل القطاعات وبكل طاقتنا.وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاحات اليوم بمحافظة بورسعيد: "فى مشروع القرى المصرية قدمنا للناس ببساطة تغيير وجه الريف المصرى بشكل متكامل وليس القرى الأكثر احتياجًا فقط، ولكن سنحدد عددًا من القرى ويتم تعديلها بالكامل"، مشيرًا إلى أن التكلفة المالية ستكون مخططة ومدبرة حيث إن قطاع الكهرباء والرى والإسكان والصحة والتعليم أعطوا أرقامًا فى الموازنة خلال الـ3 سنوات المقبلة لصالح الريف وحددوا مخططًا كاملًا لـ4500 قرية.وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن هناك فرصة للمصانع وقطاع الصناعة فى مصر لجعل كل المستلزمات مصرية من مواسير صرف وكابلات كهرباء ومحطات معالجة وكل ما يتعلق بالأشغال تكون مصرية، ولا يكون هنالك ضغط على الدولار، وتكون هنالك قوة دفع لتلك الصناعات، مطالبًا أهالى الريف بمساعدتنا فى تحمل أعمال الحفر وما إلى ذلك من أجل التطوير، مشيرًا إلى بدء الحملة للتطعيم ضد كورونا بداية بالأطقم الطبية من غد، ثم من يعانون من أمراض مزمنة.