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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جزر سيشيل تعلن تطعيم 13 ألفًا ضد كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 09:14 م
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
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أعلن مسئول في جزر سيشل تطعيم أكثر من 13 ألف ضد فيروس كورونا خلال 11 يوما فقط، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث معدل عمليات التطعيم.

وقال مفوض شئون الصحة العامة فى جزر سيشل إن هؤلاء الأشخاص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح التطعيم، وإن جزر سيشيل تعتبر أول دولة فى إفريقيا تجرى حملة التطعيم باستخدام لقاح سينوفارم.

وذكر الرئيس التنفيذى لوكالة الرعاية الصحية دانى لوانج أن الوكالة تشعر بارتياح للطريقة التى يسير بها برنامج التطعيم، وقال «لدينا خطة، وهناك فرق عمل مختلفة تعمل فى البرنامج، والأرقام الأخيرة تشير إلى أنه يتم تطعيم أكثر من ألفى شخص يوميا».

وأضاف: «نستهدف المناطق الرئيسية مثل المناطق السياحية والموانئ والمطارات، ولدينا قاعدة بيانات إلكترونية نعرف من خلالها الأشخاص الذين تم تطعيمهم وعددهم ويتم إعطاؤهم بطاقات تطعيم تتضمن موعد الجرعة الثانية».

وأشار مسئولو الصحة فى جزر سيشيل إلى أن الاتجاه العام يظهر حدوث انخفاض فى عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا منذ بداية العام، وأن عدد حالات الإصابة الإيجابية 844 وأن عدد المتعافين بلغ 612 شخصا، بينما بلغ عدد حالات الوفاة ثلاث حالات فقط وأن حالة الوفاة الثالثة كانت لشخص مسن يبلغ من العمر 71 عاما.

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