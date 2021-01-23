غدًا.. سفر ووصول 20 ألف راكب بمطار القاهرة

تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، غدًا الأحد، 183 رحلة دولية وداخلية لنقل ما يقرب من 20 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء تحور فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، فضلًا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات ومكاتب والمنشآت التابعة للمطار، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات وأطقم الطائرات، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.