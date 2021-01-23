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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة في مصر القديمة

السبت 23/يناير/2021 - 08:51 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب "الخطف"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها، قيام (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة (توك توك).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما (مركبة "توك توك" قيادة أحدهما "ملك والده" والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابييا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

واعترفا بارتكابهما ( 10) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما "سيئ النية " (صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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