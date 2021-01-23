«المصريين الأحرار» يناقش «نجاحات المرأة في المجتمع» (صور)

استضاف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عددا من القيادات النسائية للحديث في صالون الحزب عن «نجاحات المرأة في المجتمع المصري»، برعاية اللواء حاتم باشات القائم بأعمال الأمين العام، وأدار اللقاء الدكتورة الإعلامية هالة أبوعلم رئيس لجنة الإعلام بالحزب.وشارك الصالون الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والكاتبة والشاعرة عبير حلمي، والدكتورة منال محروس كبير مخرجي التليفزيون المصرى، والدكتورة وجيهه ميخائيل مدير عام إدارة الشكاوى والتظلمات بوزارة الصحة سابقًا.رحب الدكتورة هالة أبوعلم بالحضور للصالون، قائلة إن المرأة خلقت لإعداد أجيال تخدم الوطن واقتحمت جميع المجالات وثبت نجاحها، ولم تقتصر على قطاع معين بينما باتت تشغل أعمال غاية الصعوبة لم يطرأ على بال يأتي يومًا لتشغلها السيدات مثل السواقة والحداد وغيرهما.وعن دور الفن في بناء المجتمع، أكدت "أبوعلم" أن الفن يغذى الروح والوجدان وعموم المصريين يستطيعوا أن يميزوا بين الفن الجيد والبناء والهادف والرديء، داعية للاهتمام بتلك الجوانب للحفاظ على العادات والتقاليد ولاسيما بأن الحرية مسؤولة وحماية أفكار الأجيال يخرج نماذج ناجحة تساهم في الارتقاء بالوطن.فيما تحدثت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، عن إبلاغها بقرار التعيين، وتراه بأنه تكريمًا لها في أواخر حياتها وجاء تقديرًا لاهتمامها تقديم فن هادف وبناء.وأعربت عن شكرها للرئيس لاختيارها مؤكدة أن هدفها العمل على إعادة الدولة لإنتاج الدراما مجددا وخروج المخرجين الرائدين والدارسين بالخارج ولكنهم غابوا عن الساحة بسبب ما يحدث من تقديم فن غير معبر عن مكانة مصر، ونهدف إعادة الفن الجميل.وأضافت أن الفن رسالة وواجب أن يكون معبرًا عن الواقع المصري، ولذا هناك ضرورة ملحة لعودة الدولة مجددا للإنتاج لعودة القواعد وفرز الأعمال بصورة حقيقية لاختيار الأفضل، لأن الإنتاج تُرك للتجار الذين يقدموا ما لايتناسب".وجهت رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "ياريس كما تدعم رغيف العيش الفن يحتاج الدعم لأنه يؤثر ويبني الناس والمجتمع، وما تشهده الآن الدراما والسينما هو فن رديء".وعن اعتزال الفن، قالت: "الفنان يعتزل حينما يعجز عن تقديم فن جيد ولكنه طالما يطرح ويجدد ويؤدى علي المسرح فلما يعتزل"، موضحة أن لديها برنامج يقدم نصائح للأسرة على البرنامج العام بعنوان نصائح ماما سميرة تلجأ فيه للمتخصصين لتوفير حلول للجمهور.ووصفت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز المرأة المصرية بأنها أعظم سيدات الدنيا التي تعمل وتربي أبناءها وجب عليها إخراج نماذج تخدم المجتمع والوطن.فيما تحدثت الشاعرة والكاتبة عبير حلمي، عن إنشائها شركة انتاج فني صغيرة تتبنى المواهب وتنظم مهرجان هرموني للترنيم والترتيل سنويا يحضره رموز فنية ومسؤولين لديها لجان تحكيم من أساتذة ومتخصصين، فضلا عن أعمالها وكتاباتها لدواوين شعر الهايكو وهو في الأصل نوع من الشعر الياباني شبيه بالحالة الدرامية الموجزة.وأكدت أن هدفنا إنشاء جيل واع يحب بلاده ويلفظ التطرف بكل أشكاله؛ ولذلك خلال مهرجان الترنيم السنوى نختم بأغان وطنية لتكون رسالة للجميع.في سياق آخر، روت وجيهة مدير إدارة التظلمات والشكاوى لوزارة الصحة سابقًا تجربتها كسيدة عاملة وشغلت بالمحاماة لفترة طويلة لحين الالتحاق بالعمل الحكومي، مؤكدة أن المرأة المصرية لها دور وبصمة مهمة وفارقة في التوعية فإنها القدوة أمام أبنائها.