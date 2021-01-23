الباز: مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو، بعد أن وصلت الدولة إلى مرحلة مهلهلة.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع شعارًا مهمًا جدًا خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، وهو "نحن لا نبيع الوهم للناس"، منوهًا بأن المشروعات الكل يراها تُفتتح بشكل مستمر.





وأشار "الباز" إلى أن الرئيس السيسي لم يفتتح فقط اليوم مشروعات، ولكنه أعلن أيضًا عن بدء التطعيم بلقاح كورونا من الغد، وأن الأولوية للأطباء وكبار السن.