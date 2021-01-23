طارق شوقي ينعى مدير مديرية التعليم بالقليوبية

نعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ببالغ الحزن والأسى الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.وكتب الوزير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ندعو الله أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».