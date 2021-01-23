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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المشدد 15 سنة لمزارع كون تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالمخدرات في المنيا

السبت 23/يناير/2021 - 09:05 م
محكمة
محكمة
المنيا ـ على حسين
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قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر: أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على عامل زراعي ببندر ملوي وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة عامل آخر، وذلك في القضية رقم 13267 لسنة 2020 جنايات قسم ملوي والمقيدة برقم 2079 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.

وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب قضت بمعاقبة "إ- ع- ع ـ و" 29 عامًا، عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لقيامه بتكوين تشكيل عصابي مع شخص آخر تخصص بالاتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة " ع-ع-ا-ج-" 35 عامًا، عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي، كان متهمًا في ذات القضية.

كانت النيابة العامة قد أمرت فور القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات أمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه، مشيرًا إلى أن تقرير الجنائي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا.

وأشار المصدر القضائي إلى أن هيئة المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة المتواجدة بين يديها وشهادة الشهود، وتقرير المعمل الجنائي الذي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا، كما أستندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل وأنها ضبطت تلك المواد المخدرة مع المتهمين خلال تفتيشهما في أول شهر أكتوبر من العام الماضي وكان بحوزتهما بغرض البيع والتكسب من ورائها.

وقد أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الوارد في القانون الجنائي في هذا الشأن، وذلك في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020م.

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