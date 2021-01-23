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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الأمن الاقتصادي» يضبط 17472 قضية متنوعة خلال حملاته بالمحافظات

السبت 23/يناير/2021 - 08:48 م
الداخلية
الداخلية
عمرو المزيدي
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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاته المكبرة على مدار الساعة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ـ الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (2852) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة عن ضبط (12836) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأشارت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط (278) قضية متنوعة.

ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط (57) قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات).

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1291) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (155) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضية.

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