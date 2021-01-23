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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«تعليم أقل ودعم منتهي».. خطر يهدد الأسرة جراء الزيادة السكانية

السبت 23/يناير/2021 - 08:42 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
إسلام جمال
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جدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحذيراته من خطورة الزيادة السكانية على المواطن والمجتمع ككل، وذلك
خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت.

وقال الرئيس السيسي، خلال خطابه: "أخبار تحديد النسل إيه؟ أطالبكم وتطالبوني ولا تعملوا اللي إنتم عايزينه وتقولوا خلاص زي ما بتقولوا أخبار التعليم إيه.. إحنا بنمشي في كل القطاعات منقدرش نسيب قطاع".

وبعث الرئيس بالكثير من الرسائل حول خطورة الزيادة السكانية، وقد أشار رئيس الوزراء فى الكثير من الخطابات إلى أن الحكومة تدرس وضع قيود لتخفيف الزيادة السكانية من خلال إزالة الدعم والحرمان من التعليم الحكومى بعد الطفل الثانى.

فى التالي تقرير نرصد مخاطر الزيادة السكانية على الأسرة المصرية بعد رسائل الرئيس اليوم:

«حرمان من مجانية التعليم»
يمكن أن تتسبب الزيادة السكانية في حرمان أبناء الأسرة المصرية من مجانية التعليم، خاصة بعد تدوال أخبار عن حرمان الطفل الثالث من هذه الفوائد.

«رفع الدعم»
من الحلول التى نوهت عنها الحكومة دراسة رفع الدعم عن الأسرة التى تزيد علي طفلين، بالتنسيق مع وزارة التموين.

«زيادة الفقر»
من المشكلات التى تواجه الأسرة المصرية بسبب الزيادة السكانية الفقر وعدم الإحساس بالنمو والرخاء، الأمر الذى يعود بالسلب على الأسرة ككل.

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