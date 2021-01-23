برلماني: بحيرة المنزلة عانت بالفعل من غياب الرقابة لسنوات

أكد النائب أشرف أبوالفضل عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، وتأكيده أن ما يحدث في بحيرة المنزلة يعود الى استعادة الدولة سيطرتها عليها بعد 20 سنة من الانفلات الأمني بها، حتى أصبحت قادرة على أن تنتج ما بين 70-80 ألف طن من الأسماك.وقال أبو الفضل خلال تصريحات اليوم السبت، إن بحيرة المنزلة عانت بالفعل من غياب رقابة الدولة فى السنوات الماضية، موضحا أن رؤية الرئيس السيسي لتنميتها والاستفادة من إمكانياتها لتعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك حول المنزلة لشيء آخر مختلف.وأشار عضو مجلس النواب إلى ما قاله الرئيس، بأن هيبة الدولة تأتي من المشاريع التي تقوم بها لتحسين حياة الناس ومستويات معيشتهم وهو ما كان في المنزلة وفي غيرها.وتابع: أن مشاريع الاستزراع السمكي تحديدا، تحتل أولوية كبيرة، بعد استطاعة مصر أن تكتفي ذاتيا من الأسماك بدرجة كبيرة، مضيفا أنه لا يسع أي مواطن مصري إلا أن يقف مفتخرا بما يحدث في البلد من مشاريع، وما ينفذ على أرضها من تنمية بفضل رؤى الرئيس السيسي وقيادته.