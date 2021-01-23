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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق مشروع «ألف فتاة.. ألف حلم» بـ«رياضة الإسكندرية»

السبت 23/يناير/2021 - 08:36 م
مشروع ألف فتاة..
مشروع ألف فتاة.. ألف حلم
هبه عويضه
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انطلقت اليوم، فعاليات مشروع "ألف فتاة.. ألف حلم"، بالإسكندرية، بمركز شباب سموحة شرق المحافظة، والتي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة، والمركز الثقافي البريطاني لتعليم المهارات الأساسية في كرة القدم للفتيات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا، على إنشاء المجلس الثقافي البريطاني بمصر، وتستمر التدريبات على مدار 8 أشهر.

ويهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج "تنمية المهارات الأساسية"، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المركز الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم.

ويعمل بالمشروع إعداد مدربين، ويتولى كل مدرب ومدربة تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم، وذلك بمركز شباب سموحة ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع ألف فتاة على مستوى الجمهورية، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.

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