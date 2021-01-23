مصرع وإصابة 10 في حادث بطريق السويس الإسماعيلية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، إثر تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بطريق السويس – الإسماعيلية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام والمتوفين لمشرحة السويس.وتلقت مديرية أمن السويس إخطارا من شرطة تأمين الطرق يفيد بحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية.ودفع مرفق الإسعاف بالسويس بـ9 سيارات لنقل المصابين من موقع الحادث بالقرب من قرية الرائد بالقطاع الريفي إلى مستشفى السويس العام.وجهزت مستشفى السويس العام غرفة العمليات لاستقبال الحالات التي تستدعي تدخل جراحي لعلاج المصابين.