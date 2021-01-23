إزالة حالة تعد على أملاك الدولة ببنى مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة مرتكب المخالفة للنيابة العسكرية.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إن الوحدة المحلية تنظم حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضروروة التصدي لكافة أشكال التعدي للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وضرورة تطبيق القانون بكل صرامة وحزم على الجميع وعدم التهاون مع أي حالة تعد.وأضاف رئيس المركز أن قسم الإزالات والتعديات بالوحدة المحلية نجح اليوم السبت 23 يناير الجاري في إزالة حالة تعد على أرض أملاك دولة على مساحة 150 مترا بحوض الرمال بقرية بني صامت التابعة للمركز.