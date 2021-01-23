رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالة تعد على أملاك الدولة ببنى مزار بالمنيا

السبت 23/يناير/2021 - 08:30 م
إزالة حالة تعدي
إزالة حالة تعدي
المنيا ـ على حسين
طباعة
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة مرتكب المخالفة للنيابة العسكرية.

قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إن الوحدة المحلية تنظم حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضروروة التصدي لكافة أشكال التعدي للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وضرورة تطبيق القانون بكل صرامة وحزم على الجميع وعدم التهاون مع أي حالة تعد.

وأضاف رئيس المركز أن قسم الإزالات والتعديات بالوحدة المحلية نجح اليوم السبت 23 يناير الجاري في إزالة حالة تعد على أرض أملاك دولة على مساحة 150 مترا بحوض الرمال بقرية بني صامت التابعة للمركز.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

بعد إخلاء سبيل أحمد الجنزورى.. آخر تطورات قضية «الفيرمونت»

الباز: مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

الباز: مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد فى محمية تايلاندية

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

قنطرة بيبرس.. صوّر فيها «مولد يا دنيا» وسافر عبرها يوسف الجندي

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)