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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل أستاذ قبطيات فى جامعات اللاهوت بأوروبا

السبت 23/يناير/2021 - 08:35 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
جرجس صفوت
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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأستاذ الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات في جامعات اللاهوت بالسويد وأستراليا.

وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك تم اليوم السبت، بالمقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

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