وزير الخارجية اليوناني: سيادة البلاد غير قابلة للتفاوض









أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم السبت، أن سيادة اليونان غير قابلة للتفاوض.وأعرب ديندياس - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - اليوم السبت - عن أمله في أن تفضي المحادثات بين أنقرة وأثينا إلى تهدئة التوترات وأن يشارك الجانب التركي في المفاوضات بروح مماثلة.ولفت إلى أن المفاوضات المحتملة مع تركيا يجب أن تركز على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وفقا للقانون الدولي.وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد قال - في وقت سابق - إننا ننتظر من اليونان احترام حقوقها في بحر إيجه وشرقي المتوسط وتجنب الخطوات التي قد تسبب سوء فهم.وأضاف: "نأمل أن نتوصل إلى حل الخلافات مع اليونان في إطار الحقوق والقانون والإنصاف".جدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت تصاعدا حادا في التوتر خلال الأشهر الماضية، على خلفية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط.