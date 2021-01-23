جامعة المنصورة تتبنى حالة الطفلة صاحبة واقعة فيديو نزع ملابسها

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، تبني الجامعة لحالة الطفلة السيدة رمضان عمرها 14 شهرا، صاحبة واقعة فيديو نزع ملابسها ومحاولة حرقها من والدها، لعلاجها داخل مركز جراحة الأوعية الدموية وجراحات التجميل، لعلاج (وحمة) تظهر فى وجه الرضيعة، وذلك بعد مناشدات كثيرة وصلت إلى الجامعة بعلاجها.وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم عرض الطفلة على فريق من المتخصصين لعلاج الرضيعة، داخل مركز جراحة الأوعية الدموية وهو أول مركز متخصص بالجامعات المصرية، برئاسة الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحة القلب والأوعية الدموية.وأضاف رئيس الجامعة أنه سوف يتم عمل متابعة للطفلة داخل مستشفى الأطفال الجامعي، ومتابعة حالتها الصحية عامة.وعبرت آمال البسيوني والدة الطفلة، عن سعادتها بتلك المبادرة من جامعة المنصورة، لعلاج ابنتها بالمراكز الطبية المتميزة، ووجهت الشكر لرئيس الجامعة على تلك اللفتة الإنسانية.