رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير محاضر لقطع غيار وإطارات سيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية

السبت 23/يناير/2021 - 08:51 م
محاضر لقطع غيار وإطارات
محاضر لقطع غيار وإطارات سيارات مجهولة
هبه عويضه
طباعة
شنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود مدير الإدارة، حملات على المحلات التجارية، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر والتدليس والغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لمصنع لتصنيع المكانس والمساحات بدون ترخيص بمنطقة البتروكيماويات، وتم التحفظ على٨٠ شيكارة خام بروبلين وزن الجوال ٢٥ كجم بإجمالى ٢٠٠٠ كجم، و٣٦٠ جوال خام بلاستيك كسر ألوان وزن الجوال ٤٥ كجم، و٣٠ جوال سدايب مساحات وزن الجوال ٦٠ كجم، و٤٠٠ شريحة جلد ألوان يستخدم لصناعة المساحات، و٢٥ جوال سدايب وزن الجوال ٤٥ كجم، و٦ ماكينات تستخدم فى التصنيع.

كما تم تحرير محضر لمحل قطع غيار سيارات لحيازته قطع غيار سيارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٢٠ كتاوت تقوية، و٣٠ طقم تيل فرامل، و٥٠ لمبة فانوس كشاف، و١٠٠ مسمار عجل، و١٠ سيور موتور.

وتم تحرير محضر لمحل بيع إطارات سيارات لحيازته إطارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ١٧ إطار سيارات ماركة وترفل تركى، و١٤ إطار سيارات ماركة جى تى اندونيسى، و٢٧ طار سيارات ماركة ليون تايلاندى عدد ٤ طار ماركة كمهو فيتنامى، كما تم تحرير محضر لمحل لبيع إكسسوارات موبايلات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٢٠ كابل USB، و١٢ شاحن، و١٠ بطاريات، ١١ سماعة «هاند فري»، بالإضافة إلى تحرير محضر لمحل ملابس جاهزة لقيامه بإقامة أوكازيون بدون تصريح.

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

موضوعات متعلقة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

الباز: مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد فى محمية تايلاندية

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

قنطرة بيبرس.. صوّر فيها «مولد يا دنيا» وسافر عبرها يوسف الجندي

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)