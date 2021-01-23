تحرير محاضر لقطع غيار وإطارات سيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود مدير الإدارة، حملات على المحلات التجارية، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر والتدليس والغش التجارى.وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لمصنع لتصنيع المكانس والمساحات بدون ترخيص بمنطقة البتروكيماويات، وتم التحفظ على٨٠ شيكارة خام بروبلين وزن الجوال ٢٥ كجم بإجمالى ٢٠٠٠ كجم، و٣٦٠ جوال خام بلاستيك كسر ألوان وزن الجوال ٤٥ كجم، و٣٠ جوال سدايب مساحات وزن الجوال ٦٠ كجم، و٤٠٠ شريحة جلد ألوان يستخدم لصناعة المساحات، و٢٥ جوال سدايب وزن الجوال ٤٥ كجم، و٦ ماكينات تستخدم فى التصنيع.كما تم تحرير محضر لمحل قطع غيار سيارات لحيازته قطع غيار سيارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٢٠ كتاوت تقوية، و٣٠ طقم تيل فرامل، و٥٠ لمبة فانوس كشاف، و١٠٠ مسمار عجل، و١٠ سيور موتور.وتم تحرير محضر لمحل بيع إطارات سيارات لحيازته إطارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ١٧ إطار سيارات ماركة وترفل تركى، و١٤ إطار سيارات ماركة جى تى اندونيسى، و٢٧ طار سيارات ماركة ليون تايلاندى عدد ٤ طار ماركة كمهو فيتنامى، كما تم تحرير محضر لمحل لبيع إكسسوارات موبايلات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٢٠ كابل USB، و١٢ شاحن، و١٠ بطاريات، ١١ سماعة «هاند فري»، بالإضافة إلى تحرير محضر لمحل ملابس جاهزة لقيامه بإقامة أوكازيون بدون تصريح.وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.