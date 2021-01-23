إسرائيل: إصابة 6 حوامل بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي تم اكتشافها في بريطانيا.وأوضحت صحة الاحتلال أن الحالات الست لنساء حوامل، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت صحة الاحتلال أنها سجلت 7316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وحذرت صحة الاحتلال من الارتفاع المستمر في معدل الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد، فيما مدت السلطات الإسرائيلية سريان الإغلاق الشامل حتى نهاية يناير الجاري.ووجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، بإعطاء الأولوية للنساء الحوامل في حملات التطعيم بلقاح فايزر الأمريكي ضد كورونا.