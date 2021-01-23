رئيس جامعة الأزهر يكشف موقف امتحانات نصف العام

كشف الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، موقف امتحانات نصف العام الدراسي بكليات القاهرة والأقاليم.وقال المحرصاوي إنه أصدر توجيهات لعمداء الكليات بضرورة تجهيز الجداول ووضعها بالكليات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن امتحانات نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم ستعقد بعد إجازة نصف العام مباشرة بشكلها التقليدي، مع الحرص على عدم حدوث أي تكدسات بالكليات أو الحرم الجامعي.ولفت المحرصاوي إلى أنه تم التنبيه على الكليات بوضع جدول امتحانات مناسب يتضمن مادتين أسبوعيا، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.