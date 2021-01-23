ثكنات مسكونة برذاذ النهر

لم تأت الأنباءُبأن النهرَسيأتى حتمًابعد الفجرِوأن الفيضان القادمَقد يتأخر حولًا آخرفى أحشاء الليلْأو يتسلل فى غفلةِمرحومٍ منجرفٍفى أحجار السيلْلم تذكر أعراسُ المعبدِأى كلامعن أشلاء الأضحيةِوعن قصب الأيامِالصعبةِأو عصبِالقطراتِالملتهبةِعن طمى مرمىفوق التلْلم تأتِ الأنباءُبأن النيلَ الجارىِلا نيلٌ يحمله إليناأو سهلْلا بعدٌ يتركهُفيناأو قبلْفالليلة لا تخشىفى «قاب القوسين»فى لومةِ لائمفيما بين النهرينأو فى أنصاف الإطلالةِمن نصف آخرَأو نصفينقد ينشرح الصدرقد أتحامل فى موقعتىالمرتدةأو أسقط فى مشوارٍممنوع منزمن الجدةقد أنثر أزهارًاأو أنزع أقمارًاأو أزرع أنهارًافى أفدنة ممتدةلكنى لا أسمحبدماء الماء الباردِأن ترتدّأن تتحايلَأو تتمايلَأو تشتدّأن تتجنب أوديتىأن تتقطع أوردتىأو تتماهى أفئدتىأو تسودّ.