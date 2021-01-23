ثكنات مسكونة برذاذ النهر
السبت 23/يناير/2021 - 07:52 م
أسامة مهرانطباعة
لم تأت الأنباءُ
بأن النهرَ
سيأتى حتمًا
بعد الفجرِ
وأن الفيضان القادمَ
قد يتأخر حولًا آخر
فى أحشاء الليلْ
أو يتسلل فى غفلةِ
مرحومٍ منجرفٍ
فى أحجار السيلْ
لم تذكر أعراسُ المعبدِ
أى كلام
عن أشلاء الأضحيةِ
وعن قصب الأيامِ
الصعبةِ
أو عصبِ
القطراتِ
الملتهبةِ
عن طمى مرمى
فوق التلْ
لم تأتِ الأنباءُ
بأن النيلَ الجارىِ
لا نيلٌ يحمله إلينا
أو سهلْ
لا بعدٌ يتركهُ
فينا
أو قبلْ
فالليلة لا تخشى
فى «قاب القوسين»
فى لومةِ لائم
فيما بين النهرين
أو فى أنصاف الإطلالةِ
من نصف آخرَ
أو نصفين
قد ينشرح الصدر
قد أتحامل فى موقعتى
المرتدة
أو أسقط فى مشوارٍ
ممنوع من
زمن الجدة
قد أنثر أزهارًا
أو أنزع أقمارًا
أو أزرع أنهارًا
فى أفدنة ممتدة
لكنى لا أسمح
بدماء الماء الباردِ
أن ترتدّ
أن تتحايلَ
أو تتمايلَ
أو تشتدّ
أن تتجنب أوديتى
أن تتقطع أوردتى
أو تتماهى أفئدتى
أو تسودّ.