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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة مزارع مذبوح وسط الزراعات في سوهاج

السبت 23/يناير/2021 - 08:11 م
جثة
جثة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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عثر أهالي نجع فاضل بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، على جثة لشخص مجهول الهوية وسط الزراعات بالمنطقة، مذبوحًا من الرقبة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتلقي بلاغ من أهالي نجع فاضل بدائرة المركز، مفاده عثورهم على جثة شخص مجهول الهوية، مذبوح من الرقبة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لمزارع في العقد الرابع من العمر.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة. وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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