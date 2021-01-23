موزع موسيقي عن روبي: «فنانة شاملة زي سعاد حسني»

وصف الموزع أحمد إبراهيم المطربة روبي بأنها مدرسة فنية خاصة وتمتاز بشخصية متفردة خاصة بها.وقال إبراهيم، لـ"الدستور" إن روبي لها كاريزما مختلفة سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، ما يجلعها فنانة شاملة تشبه السندريلا سعاد حسني.ويتعاون أحمد إبراهيم في ألبوم روبي الجديد بأغنية واحدة في الألبوم كما تتعاون مع عدد كبير من صناع الأغنية ومنهم توما وعزيز الشافعي وتامر حسين وأيمن بهجت ومحمد يحيى وغيرهم.أكد الموزع الموسيقي أن الألبوم من المقرر طرحه على طريقة السنجل ويضم 6 أغنيات ستطرح الأغنية أولى خلال عيد الحب، مشيرًا إلى أنها ستطرح على طريقة الفيديو كليب وسيتم تصويرها خلال أيام.