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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق مياه المنيا يصعد للدورى الممتاز للمينى فوتبول لأول مرة فى تاريخه

السبت 23/يناير/2021 - 08:25 م
المهندس ياسر أحمد
المهندس ياسر أحمد الشهاوى
المنيا ـ على حسين
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نجح فريق مياه المنيا فى الصعود للدورى الممتاز بعد تفوقه وحصوله على المركز الأول فى الدورة الرياضية التى أقامها الاتحاد المصرى "للمينى فوتبول" بمنطقة المنيا، والتى شارك فيها 8 فرق رياضية وهى فريق مياه المنيا ومركز شباب المدينة (ج) ونادى مطاى الرياضى ومركز شباب المدينة (أ) ومركز شباب بنى أحمد ومركز شباب السلطان ومركز شباب المدينة (ب) ومركز شباب ماقوسة.

وصرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بأن هذا الصعود يأتى نتيجة الإعداد الجيد للفريق وتكليلا للجهود التى تبذلها الشركة فى المجالات الرياضية خلال الأعوام الماضية، والذى أدى لصعود الفريق لأول مرة فى تاريخ الشركة، موجها شكره للقيادة السياسية واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والأستاذ أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى "للمينى فوتبول"، على الدعم الكامل للنشاط الرياضى داخل الشركة، كما وجه شكره لكافة أعضاء الفريق متمنيا لهم دوام التوفيق.

وأكد رئيس الشركة أن هذا الإنجاز يأتى ضمن الإنجازات التى تحرزها الشركة على مستوى القطاعات والإدارات داخل فروع الشركة المختلفة، وأن الشركة تشارك فى كافة الأنشطة داخل المحافظة منها التعقيم والتطهير للأماكن الحيوية بالتعاون مع المحافظة والتوعية الطلابية بمواجهة فيرس كورونا المستجد، مضيفا: أن الشركة على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات داخل المحافظة من أجل مصرنا الحبيبة.

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