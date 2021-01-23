رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكاتب النيجيرى: تشينوا أتشيبى

السبت 23/يناير/2021 - 07:47 م
تشينوا-أتشيبي
تشينوا-أتشيبي
طباعة

كانت السنة التى حصل فيها أوكونكوو على ثمانمائة بذرة يام من نواكيبى أسوأ سنة وعتها ذاكرة الأحياء، فلم يحدث أى شىء فى أوانه، بل بكّر أو تأخّر أكثر من اللازم.. بدا كأن العالم جنّ جنونه، فالأمطار الأولى تأخرت عن موعدها، وحين هطلت دامت فترة قصيرة جدًا فقط. وعادت الشمس اللاهبة أشد قسوة مما عُرف عنها فى أى وقت آخر، وأحرقت كل الخضرة التى نبتت مع الأمطار. واشتعلت الأرض كالفحم الساخن وشوت جميع اليام الذى كان قد زُرع. وككل المزارعين الجيدين، بدأ أوكونكوو يبذر مع الأمطار الأولى. وكان قد بذر أربعمائة بذرة حينما جفت الأمطار وعادت الحرارة. فراح يراقب السماء طوال النهار بحثًا عن علامات سُحب ماطرة ويقضى الليل ساهرًا. فى الصباح، كان يعود إلى حقله ويرى المحاليق تذوى. حاول وقايتها من حرارة الأرض المحرقة بإحاطتها بحلقات من أوراق نبات السيسال السميكة. لكن حلقات السيسال جفّت فى نهاية النهار وأصبحت رمادية بتأثير الحرارة. فبدّلها كل يوم، وصلى كى يهطل المطر فى الليل. لكن الجفاف استمر طيلة ثمانية أسابيع سوق وقُتل اليام.
لم يكن بعض المزارعين قد زرعوا يامهم بعد. وكان أولئك هم الكسالى المهملون الذين يؤجلون دائمًا إعداد حقولهم قدر الإمكان. فأصبحوا فى هذه السنة هم الحكماء. وقد تعاطفوا مع جيرانهم بهز رءوسهم كثيرًا، لكنهم كانوا فى أعماقهم مسرورين لما اعتبروه بُعد نظر منهم.
زرع أوكونكوو ما تبقى لديه من بذور اليام حين عاد المطر أخيرًا. خامره عزاء وحيد. فالبذور التى زرعها قبل الجفاف كانت بذوره الخاصة، حصاد العام الماضى، فظلت لديه الثمانمائة بذرة التى حصل عليها من نواكيبى والأربعمائة بذرة من صديق أبيه. هكذا سيبدأ بداية جديدة.
لكن السنة جنّ جنونها. فقد هطل المطر كما لم يهطل من قبل أبدًا. وانصبّ مدرارًا من السماء لعدة أيام وليالٍ متتالية مشكلًا سيولًا عنيفة، وجرفت أكوام اليام. واقتلعت الأشجار من جذورها وظهرت شقوق عميقة فى كل مكان. ثم هدأ عنف المطر. لكنه استمر من يوم إلى آخر دون انقطاع. لم تظهر دورة الشمس التى تأتى عادة فى منتصف الموسم الماطر. وأنبتت اليام أوراقًا وارفة خضراء، لكن كل المزارعين عرفوا أن الدرنات لن تنمو دون أشعة الشمس.
فى تلك السنة، كان الحصاد حزينًا مثل جنازة، وبكى كثير من المزارعين وهم يستخرجون اليام المتعفن التعيس. وربط مزارع قماشه حول غصن شجرة وشنق نفسه.
ظل أوكونكوو يتذكر تلك السنة المأساوية طيلة حياته ورعشة باردة تسرى فى بدنه. وقد عرته الدهشة دائمًا حين كان يفكر كيف أنه لم يغرق تحت ثقل اليأس. هو يعرف أنه مقاتل شرس، لكن تلك السنة كانت كافية لتحطيم قلب أسد.
ردد دائمًا: «لأننى نجوت من تلك السنة، فسأنجو من أى شىء». وعزا هذا إلى إرادته التى لا تلين.
من رواية: أشياء تتداعى

موضوعات متعلقة

«الأعلى للجامعات» يحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

بعد إخلاء سبيل أحمد الجنزورى.. آخر تطورات قضية «الفيرمونت»

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

الباز: مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد فى محمية تايلاندية

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

قنطرة بيبرس.. صوّر فيها «مولد يا دنيا» وسافر عبرها يوسف الجندي

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)