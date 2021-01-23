الكاتب النيجيرى: تشينوا أتشيبى



كانت السنة التى حصل فيها أوكونكوو على ثمانمائة بذرة يام من نواكيبى أسوأ سنة وعتها ذاكرة الأحياء، فلم يحدث أى شىء فى أوانه، بل بكّر أو تأخّر أكثر من اللازم.. بدا كأن العالم جنّ جنونه، فالأمطار الأولى تأخرت عن موعدها، وحين هطلت دامت فترة قصيرة جدًا فقط. وعادت الشمس اللاهبة أشد قسوة مما عُرف عنها فى أى وقت آخر، وأحرقت كل الخضرة التى نبتت مع الأمطار. واشتعلت الأرض كالفحم الساخن وشوت جميع اليام الذى كان قد زُرع. وككل المزارعين الجيدين، بدأ أوكونكوو يبذر مع الأمطار الأولى. وكان قد بذر أربعمائة بذرة حينما جفت الأمطار وعادت الحرارة. فراح يراقب السماء طوال النهار بحثًا عن علامات سُحب ماطرة ويقضى الليل ساهرًا. فى الصباح، كان يعود إلى حقله ويرى المحاليق تذوى. حاول وقايتها من حرارة الأرض المحرقة بإحاطتها بحلقات من أوراق نبات السيسال السميكة. لكن حلقات السيسال جفّت فى نهاية النهار وأصبحت رمادية بتأثير الحرارة. فبدّلها كل يوم، وصلى كى يهطل المطر فى الليل. لكن الجفاف استمر طيلة ثمانية أسابيع سوق وقُتل اليام.

لم يكن بعض المزارعين قد زرعوا يامهم بعد. وكان أولئك هم الكسالى المهملون الذين يؤجلون دائمًا إعداد حقولهم قدر الإمكان. فأصبحوا فى هذه السنة هم الحكماء. وقد تعاطفوا مع جيرانهم بهز رءوسهم كثيرًا، لكنهم كانوا فى أعماقهم مسرورين لما اعتبروه بُعد نظر منهم.

زرع أوكونكوو ما تبقى لديه من بذور اليام حين عاد المطر أخيرًا. خامره عزاء وحيد. فالبذور التى زرعها قبل الجفاف كانت بذوره الخاصة، حصاد العام الماضى، فظلت لديه الثمانمائة بذرة التى حصل عليها من نواكيبى والأربعمائة بذرة من صديق أبيه. هكذا سيبدأ بداية جديدة.

لكن السنة جنّ جنونها. فقد هطل المطر كما لم يهطل من قبل أبدًا. وانصبّ مدرارًا من السماء لعدة أيام وليالٍ متتالية مشكلًا سيولًا عنيفة، وجرفت أكوام اليام. واقتلعت الأشجار من جذورها وظهرت شقوق عميقة فى كل مكان. ثم هدأ عنف المطر. لكنه استمر من يوم إلى آخر دون انقطاع. لم تظهر دورة الشمس التى تأتى عادة فى منتصف الموسم الماطر. وأنبتت اليام أوراقًا وارفة خضراء، لكن كل المزارعين عرفوا أن الدرنات لن تنمو دون أشعة الشمس.

فى تلك السنة، كان الحصاد حزينًا مثل جنازة، وبكى كثير من المزارعين وهم يستخرجون اليام المتعفن التعيس. وربط مزارع قماشه حول غصن شجرة وشنق نفسه.

ظل أوكونكوو يتذكر تلك السنة المأساوية طيلة حياته ورعشة باردة تسرى فى بدنه. وقد عرته الدهشة دائمًا حين كان يفكر كيف أنه لم يغرق تحت ثقل اليأس. هو يعرف أنه مقاتل شرس، لكن تلك السنة كانت كافية لتحطيم قلب أسد.

ردد دائمًا: «لأننى نجوت من تلك السنة، فسأنجو من أى شىء». وعزا هذا إلى إرادته التى لا تلين.

من رواية: أشياء تتداعى

