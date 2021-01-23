مفكرة السيدة ص

بعد سنوات طويلة، ستجد حفيدتى «دانة» هذه الأوراق، وهى تقلب مصادفة فى درج مكتب والدها عن مفكرة صغيرة فارغة تستخدمها كمفكرة لها، عندما سألت والدها ليلة أمس: بابا، هل لديك مفكرة فارغة أكتب فيها جدول الحصص وموعد الامتحان؟ضحك الأب وهو يجلس على منضدة الطعام: تمام حبيبتى، حاضر توجد واحدة، أعتقد أنها داخل الدرج الأسفل من المكتب، أو ربما تكون داخل الخزينة السفلية، عندما أنتهى من تناول الطعام سوف أحضرها لك.ولأن دانة الصغيرة لا تنتظر طويلًا، قامت من مكانها ودخلت حجرة المكتب وهى سعيدة، متفائلة بوجود مفكرة صغيرة فى درج مكتب والدها.وعندما قامت بفتح الدرج، كما قال لها والدها، وجدت حقيقة مفكرة صغيرة فارغة، وعندما همت بإغلاق الدرج ثانية سمعت صوتًا ضعيفًا يناديها: يا صغيرتى العزيزة، انتظرى، لا تغلقى الدرج ثانية.أخذت دانة فى حذر تنظر حولها لتعرف من أين يأتى هذا الصوت الضعيف؟ وعندما فشلت تمامًا فى معرفة مصدر الصوت..- وأنا أرقبها من البرواز المذهب على الحائط.همت بغلق الدرج ثانية..سكت الصوت قليلًا..ولكن عندما جلست على المكتب الكبير الضخم الخاص بوالدها، سمعت الصوت ثانية أكثر ضعفًا، ولكنه أكثر وضوحًا: صغيرتى أرجوك، افتحى الدرج ثانية.- رغم أن صوتى كان همسًا ضعيفًا، وكأنه ينبع من داخلها هى، كأن شيطانًا رجيمًا يريدها أن تعبث بأوراق والدها الخاصة، ولكن الصغيرة سمعته هذه المرة بشكل جيد، وكان واضحًا، وأنا ما زلت أرقبها بدقة من البرواز الكبير الموضوع فوق الحائط.قامت دانة بفتح الدرج ثانية، ولكن فى هذه المرة فتحته بحذر شديد وعلى عجل كى لا يراها أحد.وعندما فتحت الدرج، سمعت الصوت فى هذه المرة بوضوح تام «حيث إننى أخذت نفسًا قويًا وعميقًا»: شكرًا لك صغيرتى، حاولى أن تأخذينى من هنا.فتحت الدرج أكثر على اتساعه.– كنتُ أنا فى هذه اللحظة قد هبطت من على الحائط فى عجل ودخلت داخل الدرج المفتوح قبل أن ترانى.أخذت تنصت لمصدر الصوت، ثم رأت مفكرة كبيرة قديمة ترقد فى هدوء تام داخل درج المكتب، وعلى الغلاف الخارجى رأت «كارت» صغيرًا، أمسكت الكارت وأخذت تمعن النظر فيه، كان الكارت عبارة عن صورة قديمة لى وأنا أتسلم إحدى الجوائز، وعلى ظهره كتبت هذه الكلمات بخط جميل «إلى صغيرتى دانة، فى زمن قادم، أفضل كثيرًا من زمننا هذا»..أخذت الصغيرة تمعن وتقرأ الكلمات مرة واثنتين بشكل مدهش وهى فى غاية الاستغراب والاندهاش.وضعت دانة الكارت ثانية فوق المفكرة بعد أن قرأت اسمها أكثر من مرة.وعندما همت بغلق الدرج ثانية، سمعت الصوت نفسه يعاود الظهور بشكل أكثر دقة: دانة، من فضلك يا صغيرتى، خذى هذه المفكرة.نظرت دانة حولها فى حالة من الخوف والارتباك، من صاحب هذا الصوت؟من أين يخرج؟ولماذا يحدثها هى تحديدًا؟- كل هذا وأنا جالسة فى مكانى فوق الحائط داخل البرواز فى شموخ وعظمة.. مدت دانة يدها المرتعشة، وأمسكت المفكرة بقوة، ورفعتها عاليًا خارج الدرج.كانت المفكرة بغلاف بنى قديم، باهت اللون كثيرًا، كأن المفكرة رقدت هنا زمنًا طويلًا، ربما عشرات السنين.فتحت دانة المفكرة على الصفحة الأولى، وأخذت تقرأ:القاهرة فى آخر ديسمبر عام ١٩٦٠..إلى صغيرتى دانة.. لقد ولدتُ فى هذا الشتاء القارس.هنا دخل الأب الحجرة، وهو يمسك فى يده البايب ويدخن.دانة فى يدها المفكرة تقرأ، والأب واقف أمام الباب، بصوته المرتفع ناداها: دانة، ماذا تفعلين؟ارتبكت دانة قليلًا وحاولت غلق المفكرة بسرعة، ولكن الأب نظر نحوها: ماذا فى يدك يا صغيرتى؟ هل وجدتِ المفكرة الصغيرة؟ضحكت دانة فى خوف وارتباك: نعم، نعم وجدتها.اقترب الأب قليلًا، ووقف أمامها: ما هذا الذى فى يدك؟نظرت دانة نحوه فى خوف: هذه مفكرة وجدتها داخل درج المكتب.جلس الأب على الكرسى أمام المكتب، وأخذ المفكرة من يد ابنته، وبدأ يقرأ الصفحة الثانية:«ابنى هاشم، أحب أن أعرفك أننا جميعًا فى القاهرة بخير، ولا ينقصنا إلا وجودك بيننا».رفع الأب المفكرة من على المكتب وهو يضحك: ياه، يا صغيرتى، هذه المفكرة ربما تكون صديقتى الوحيدة، عندما سافرت إلى فرنسا لتحضير رسالة الدكتوراه فى جامعة السوربون.. كانت جدتك «رحمة الله عليها» تكتب فيها كل ما يحدث حولها من قصص وحكايات، وأقوال مأثورة أحيانًا.. لقد كتبت كثيرًا، ولكن الحظ يا صغيرتى.. أحيانًا الحظ يلعب دورًا مهمًا فى حياة الإنسان.ضحكت دانة وهى مطمئنة قليلًا بأن والدها لن يغضب لأنها فتحت المفكرة الخاصة به.وأنه الآن سعيد وهو يقرأ تلك الذكريات البعيدة.ثم نظرت نحو أبيها، ورأت يده وهى تمتد نحو عينيه كى يمسح دمعة حزينة ظهرت فجأة من أسفل زجاج النظارة، ثم أغلق المفكرة، ووضعها على المكتب ثانية أمام صغيرته، وهو يتنهد بحزن وأسى: كانت أيامًا جميلة يا صغيرتى، ونحن نعيش حياة ملؤها الحب والمودة، لقد ظلت أمى تكتب لى ذكرياتها، وتحدثنى كأننى أجلس أمامها، ولم أفارقها..وبعد سنوات طويلة، فى مرة عندما قمت بزيارة خاطفة إلى القاهرة كى أزور جدتك، أهدتنى هذه المفكرة، ومعها صورة جميلة لها وهى تتسلم الجائزة..وقالت: هذه هدية منى لابنتك دانة.نظرت دانة نحو والدها، وجدته حزينًا، فقالت له بحنو: الله يرحمها، أنا آسفة يا أبى، لأننى مددت يدى على شىء خاص بكَ.مد الأب يده، وأخذ يربت على يدها، ثم قام واقفًا، وهو يمسك المفكرة فى يده، وجلس خلف المكتب، وأخذ يقرأ لدانة بصوت مرتفع ما كتبته الجدة.- وبعد أن عرفتُ أن دانة الصغيرة تقرأ المفكرة مع والدها، خرجتُ من الدرج بهدوء شديد قبل أن يرانى أحد منهما، ودخلت البرواز ثانية وأنا سعيدة بما حدث، وأن قصصى وحكاياتى لن تنتهى، وهما ظلا يقرآن طويلًا.كل كلام له بداية لا تتكرر!كل كلام له بداية لا تتكرر.. أين قرأت هذه الكلمة من قبل؟، بل أين سمعتها؟ربما فى كتاب مهمل فى ذاكرتى، أو فى جريدة منسية على الرف البعيد هناك أعلى المكتبة الكبيرة.المهم أن هذه الجملة كانت سبب متعتى، وسبب شقائى، فكل مرة أحاول أن أكتب فيها أبحث دائمًا عن معنى جديد للكتابة، وقعها، صوتها، أجروميتها، تجاورها جوار بعضها، يا لعذابى فى هذا البحث المضنى عن معنى جديد ومختلف، كلمات لا تشبه الكلمات، ومعانٍ جديدة ثرية، وغير مطواعة، وعصيّة على القالب، فهى لا تحب أن تكون جاهزة وفى متناول الجميع، بل كلمات قد تكونت من صنعى ولها لذة مفارقة، ومخالفة عن السابق، برغم أنها مجرد كلمات، سطرت فى قواميس الحياة، أو أهملت فأتى جديد ومحا خطوها الأصيل أو المتجدد.كلمات تتشبث بحب الإبداع والترقى، وصَب عزيمة جديدة فى تركيب لغوى فريد، مثل الجمل الصعبة المنحوتة بجمال وبلا استسهال، فى الحب، فى الوصف، وعدم الوقوف على ما هو ثابت وعتيق.أكتب وكأن هذا آخر كتاب أكتبه!وأقرأ وكأننى لم أقرأ مثله من قبل، حتى ولو كان هو الكتاب نفسه الذى أقرأه مرة أخرى.