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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تفاصيل حالته الصحية

السبت 23/يناير/2021 - 08:03 م
الفنان أشرف مصيلحي
الفنان أشرف مصيلحي
حسين الجندي
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كشفت المخرجة منال الصيفي تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، الذي انتشرت أخبار حول إصابته بورم في المخ ووجوده بالعناية المركزة وهو ما نفته تمامًا، وأعلنت وقتها أنه خضع لإزالة كيس مياه بمنطقة الرقبة وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية.

وقالت الصيفي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حمدالله على سلامتك يا أشرف نورت بيتك وسط ولادك والحمد لله إنك رجعت لينا بألف سلامة".

أضافت: "أشرف عمل عملية بسيطة عبارة عن كيس مائي في فقرة من فقرات الرقبة وهو الآن الحمد لله خرج من المستشفى وفي بيته وسط ولاده وشكرًا لكل اللي سألوا عليه ودعوله".

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